Abbraccio sexy seguito dal furto della collana: denunciata a Cavriago

Passeggiava lungo via del Cristo a Cavriago, quando è stato avvicinato da una sconosciuta. Dapprima una banale richiesta circa una presunta conoscenza, poi quella di aiuto per fare manovra con la sua macchina. Una volta raggiunto un vicino parcheggio, la sconosciuta ha incominciato ad abbracciare l’uomo, un 80enne reggiano, stringendolo forte a se. E mentre stringeva l’uomo riusciva a sfilargli la catena d’oro, del valore di circa 4.000 euro, che l’anziano indossava. Quindi si allontanava mentre l’anziano riprendeva la via di casa e, nel cambiarsi, si accorgeva che la sconosciuta era riuscita con abile destrezza a sfilargli la catena d’oro che teneva al collo. Accortosi di essere stato derubato dava l’allarme ai carabinieri di Cavriago che si attivavano nelle ricerche della ladra riuscita a dileguarsi.

Gli accertamenti dei militari, supportati dalla meticolosa descrizione della ladra resa dalla vittima in sede di denuncia, portavano i carabinieri a rivolgere le attenzioni investigative sull’odierna indagata, una 28enne cittadina rumena, in Italia senza fissa dimora, ritenuta una specialista. A suo carico i carabinieri di Cavriago acquisivano incontrovertibili elementi di responsabilità tra cui la certa identificazione, in apposita seduta di individuazione fotografica, da parte della vittima. La 28enne veniva quindi denunciata alla Procura reggiana con l’accusa di furto con destrezza.