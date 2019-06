Sant’Ilario: appiccò il fuoco nella comunità che lo accoglieva, 4 mesi di reclusione per un giovane reggiano

Si trovava ospite presso una comunità per minori, quando è stato sorpreso da un’operatrice della struttura dar fuoco a più rotoli di carta igienica in un bagno dopo che erano stati innescati altri incendi in varie stanze della zona notte e dalle quali erano stati visti uscire altri tre minori. Le fiamme domate dalla stessa operatrice, avevano danneggiato una tende da doccia di uno dei due bagni, la porta di una stanza da letto, una sedia in plastica e gli interruttori elettrici posti nel corridoio. Condotte delittuose quelle commesse dai quattro minori in ritorsione ai rimproveri loro rivolti la sera precedente da un operatore della comunità. Per questi fatti i quattro erano stai denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

Per uno dei quattro responsabili, oggi 18enne e residente a Sant’Ilario d’Enza, il Tribunale dei Minori di Bologna riconoscendolo colpevole ha emesso sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione. La sentenza, divenuta irrevocabile, ha visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna emettere l’ordine di carcerazione che è stato eseguito ieri mattina dai militari di Sant’Ilario d’Enza che hanno portato il 18enne in caserma per poi, al termine delle formalità di rito, condurlo presso l’istituto penale per minorenni di Bologna per l’espiazione della pena.