Kiwi History: per la prima volta Vignola festeggia uno dei locali simbolo del territorio

Sabato 6 Luglio a Vignola, per la prima volta arriva “ KIwi History Summer” la festa/spettacolo dedicata ad uno locali simbolo del territorio e di tante generazioni con i Djs ed i personaggi storici di allora che per una notte faranno rivivere le atmosfere e le

musiche del Kiwi Cathedral, in Viale Mazzini a Vignola, in pieno centro che per l’occasione sara’ chiusa al traffico.

Dalle 19,30 si potranno ballare come allora tutti i grandi successi degli anni 70/80/90 che proporranno i Djs e per una notte Viale Mazzini, diventerà come la pista del Kiwi.

Il Kiwi Cathedral a livello nazionale e’ stato insieme ad altri locali come il Picchio Rosso e il Marabu’, uno dei locali storici del nostro territorio e della nostra regione, che ha esportato un modello di “industria del divertimento” anche all’estero.

Chissa’ perche’, ma il Kiwi, e’ rimasto piu’ di molti altri, nel cuore, nell’immaginario collettivo un luogo, un simbolo, un locale, dove

intere generazioni di Vignolesi, sono andate e dove tantissimi si sono conosciuti, ballato, divertito e anche formato famiglia.

La serata è a ingresso gratuito.

(le immagini si riferiscono allo scorso anno)