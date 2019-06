Tennis: over 60 dello Sporting Campioni d’Italia e promozione in serie B

Fine settimana da favola per lo Sporting Club Sassuolo che centra due obiettivi entrambi molto importanti.

Il primo, e forse il più inaspettato, è la conquista dello scudetto da parte della squadra maschile over 60 nella final four del Tabellone Nazionale. A Bressanone i portacolori del circolo sassolese, dopo aver dominato nella prima giornata di gara del sabato, nella seconda giornata hanno incontrato forse l’ostacolo più difficile, il favorito TC Vicenza di Milan e Risi ex giocatori di Prima Categoria. Nonostante ciò i portacolori dello Sporting hanno portato a casa il risultato vincendo un singolare con Roberto Mussi e il doppio con la coppia Piazza Vincenzo e lo stesso Mussi che hanno sconfitto proprio la coppia Milan/Risi conquistando così Titolo Italiano Over 60.

Se i veterani hanno dovuto soffrire un pochino, molto più agevole è stato invece l’impegno della squadra maschile di serie C che con la vittoria per 4 a 0 ha ottenuto la tanto rincorsa promozione nella serie cadetta. La formazione schierata dallo Sporting è stata quella solita con Bettini, Marchetti, Magri e Mazzoli per la disputa dei singolari. E proprio ai singolari si è conclusa la sfida con il TC Genova, che sulla carta pareva essere in vantaggio giocando su terra rossa. Nonostante il fattore campo favorevole ai liguri, gli atleti sassolesi sono riusciti a ribaltare il pronostico vincendo tutti e 4 i singolari chiudendo la pratica e ottenendo la promozione in serie B.