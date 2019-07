Incendio in un’officina a Castel di Casio

Alle ore 17:40 la sala operativa del 115 di Bologna è stata allertata per un grosso incendio divampato all’interno di un’officina nel comune di Castel di Casio in via Giuseppe Garibaldi. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con i distaccamenti più vicini, quelli di Gaggio Montano, di Vergato e di Castiglione de Pepoli con numerose squadre e mezzi. A rinforzare le fila dei soccorsi anche i vigili del fuoco partiti dal distaccamento cittadino Dante Zini e i mezzi di appoggio dalla sede centrale.

Le fiamme si sono presentate molto alte, un brutto incendio, il fumo che annunciava il rogo era visibile dai comuni limitrofi. Più di venti auto sono andate bruciate, di cui alcune con l’alimentazione a gas ( GPL e metano). Presenti all’interno dell’officina diverse bombole di acetilene- sostanza esplosiva- che i pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverse ore e molta circospezione visti i pericoli. Fortunatamente i vigili del fuoco bolognesi hanno evitato il peggio. Non si lamentano feriti, ma danni strutturali all’edificio che ospitava l’officina.

Continua l’opera dei vvf che stanno monitorando lo scenario per evitare un ritorno

delle fiamme. Sul posto ,oltre al 115 ,anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’ENEL per le verifiche agli impianti elettrici danneggiati dal fuoco.