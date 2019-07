Lune in Rocca 2019 a San Martino in Rio

Dal 2 al 30 luglio l’associazione Panchinari rinnova l’appuntamento estivo dei Sammartinesi, dando vita ad un ciclo di serate per tutti i gusti, nei Prati della Rocca, considerato da molti una scenografia tra le più affascinanti della nostra provincia.

Il multi-evento è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, della locale Proloco, dei Commercianti di San Martino in Rio, delle Aziende del territorio e soprattutto grazie alla passione ed all’impegno dei volontari coinvolti nel progetto, articolato in 16 serate.

All’interno della programmazione, tutti i martedì del mese, trova spazio una rassegna cinematografica. Per il terzo anno consecutivo, infatti, Mobile Green Power, in collaborazione con il cinema Eden di Puianello, proietterà i film grazie ad una batteria caricata con energia “pulita” e, durante la proiezione, utilizzando biciclette collegate ad un generatore di corrente, gli spettatori potranno mantenere carica la batteria grazie all’energia prodotta dal movimento dei pedali.

Tutte le sere è attivo il servizio di bar, mentre il servizio di ristorazione, che offre menù alternativo per vegetariani e pizza per celiaci, è attivo le sere che non prevedono proiezioni di film. Per poter offrire un miglior servizio è gradita la prenotazione al 347 2872358.