Giunta comunale di Reggio Emilia: il sindaco Luca Vecchi ha nominato gli assessori e assegnato le deleghe

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha nominato gli assessori che compongono la giunta comunale e che lo affiancheranno collaborando nella amministrazione del Comune e della città, sulla base delle Linee programmatiche di mandato 2019-2024. Contestualmente il sindaco ha conferito le deleghe assessorili agli stessi membri della giunta. E oggi pomeriggio ha presentato il nuovo esecutivo alla stampa.

“Analogamente alle linee di programma, abbiamo anche nella composizione della giunta e nella assegnazione delle deleghe diversi elementi di novità, accanto a temi di continuità esplicita rispetto al mandato precedente, i cui esiti sono stati premiati nelle ultime elezioni comunali – ha detto il sindaco – Questo criterio, che tiene insieme innovazione e stabilità rispetto alle politiche e ai progetti amministrativi, si riflette dunque nella scelta degli amministratori, che laveranno con me nella giunta, e nella assegnazione delle deleghe”. Fra i temi nuovi e confermati, citati dal sindaco, fra gli altri, la sicurezza che ha mantenuto in capo a se stesso, quale tema politico e amministrativo determinante e trasversale ad altri; l’Area vasta, decisiva nella pianificazione del territorio, nella realizzazione delle infrastrutture e nelle relazioni con le altre città; i lavori pubblici declinati nelle diverse altre competenze; la cultura associata ancor più al turismo e a un marketing territoriale che valorizzi la cultura stessa in termini di attrattività; la sostenibilità in termini di ambiente, ma anche di agricoltura e movimento in ambito urbano, di qualità dell’edilizia e dell’abitabilità pubblica.

“Nelle persone degli assessori – ha aggiunto il sindaco – vi sono evidenti elementi di competenze ed esperienze specifiche, derivanti da studi e professioni esercitate, che si uniscono in diversi casi a un’esperienza politica e amministrativa maturata e consolidata negli anni. Non vi sono ‘politici di mestiere’. Vi sono invece, prima volta nella storia della città almeno dal secondo dopoguerra, più assessori femmine che maschi: 5 al 4.

“Siamo qui – ha concluso il sindaco Vecchi – da ora in poi per lavorare ‘per’ la città, non ‘contro’ qualcuno. Perciò siamo sin da adesso disponibili a un confronto largo, nel rapporto con la città e nell’attività del Consiglio comunale che sarà avviata nei prossimi giorni”.

Il sindaco mantiene alcune deleghe con caratteristiche di coordinamento e trasversalità quali: Città internazionale e Progettazione europea, Sicurezza urbana e Polizia locale; Governance delle Società partecipate, Comunicazione.

Alex Pratissoli, vicesindaco e assessore a Rigenerazione ed Area vasta, con deleghe a Rigenerazione urbana e Piano strategico, Politiche di Area vasta, Infrastrutture.

Carlotta Bonvicini, assessore alle Politiche per la Sostenibilità con deleghe ad Ambiente, Agricoltura e Mobilità sostenibile.

Raffaella Curioni, assessore a Educazione, Conoscenza, Città universitaria e Sport, con deleghe a Creatività giovanile; Università; Sport, Benessere della persona e Stili di vita; Nidi e scuole dell’infanzia, Scuole primarie e secondarie di primo grado.

Lanfranco De Franco, assessore a Casa e Qualità dell’abitare, con deleghe a Diritto alla Casa, Politiche abitative, Conciliazione dei tempi di vita e lavoro; Patrimonio, Tributi, Anagrafe e Stato civile, Protezione civile.

Daniele Marchi, assessore a Bilancio e Welfare, con deleghe altresì a Lavoro, Sanità e Politiche per i cittadini migranti.

Valeria Montanari, assessore a Città collaborativa, Lavori pubblici, Cura dei quartieri e Trasformazione digitale, con delega a Partecipazione, Laboratori cittadini, Centri sociali, Cura della città, Innovazione tecnologica e Attuazione del programma.

Annalisa Rabitti, assessore a Cultura, Marketig territoriale e Pari opportunità, con deleghe a Cultura, Marketing territoriale e Turismo, Pari opportunità e Città senza barriere.

Mariafrancesca Sidoli, assessore a Commercio, Attività produttive, Valorizzazione del Centro storico.

Nicola Tria, assessore a Legalità, Trasparenza, Affari generali, Personale, con deleghe a Affari generali, Relazioni istituzionali, Legalità e Coesione sociale, Personale.