Volontariato e solidarietà, a Maranello il bando per i progetti

Un bando pubblico per la concessione di contributi e benefici economici per la realizzazione di progetti nell’ambito del volontariato sociale e della solidarietà internazionale. E’ quanto propone il Comune di Maranello, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà e promuovere e sostenere progetti che trovino espressione nei seguenti in settori di intervento come la promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale e di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate, la sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative a carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale, l’informazione e formazione alla cittadinanza in ambito umanitario, di prevenzione e di salute.

Con il bando il Comune valuterà i progetti che presenteranno alcuni requisiti fondamentali: non dovranno essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti dell’Amministrazione Comunale, dovranno avere un evidente carattere sociale, un valore per la collettività ed un ampio rilievo pubblico. Ad eccezione dei progetti che si sviluppano nell’ambito della solidarietà internazionale, il progetto dovrà realizzarsi nel territorio del Comune di Maranello o, se fuori dal territorio cittadino, dovrà rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune. I soggetti che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda compilando l’apposita modulistica reperibile sul sito del Comune, entro venerdì 26 luglio, alle ore 13.00. Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Biblioteca, Cultura, Sport, Piazza Libertà 33, orari di apertura: lunedì, mercoledì 8.30-13.00, giovedì 14.30-18.30.