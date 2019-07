Giovane investito in viale Monte Kosica a Modena, non è grave

È stato portato d’urgenza al Pronto soccorso di Baggiovara, ma fortunatamente le ferite che ha riportato non sono così gravi come era parso in un primo momento e i medici lo hanno dichiarato guaribile in una ventina di giorni.

Il giovane, un 24enne di nazionalità ghanese residente a Maranello, S. L. le sue iniziali, è stato investito da un’automobile nella serata di lunedì 1 luglio, verso le 23.15. L’incidente è avvenuto a Modena, in viale Monte Kosica, all’altezza del civico 64, poco prima di via Ganaceto provenendo da piazzale Natale Bruni, ma dal lato opposto della strada. La vettura che l’ha urtato era una Fiat Punto condotta da un trentenne residente in città.

Sul posto per i rilievi di legge è andata la Polizia municipale di Modena che dovrà accertare la dinamica e le cause dell’incidente stradale. Quando è accaduto l’investimento, che dai primi rilievi non pare essere avvenuto sulle strisce pedonali, il giovane camminava in compagnia di un connazionale la cui testimonianza è stata ascoltata dagli agenti.