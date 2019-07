Reggio Emilia: presenta la Scia ai fini della sicurezza anticendio, un giorno in meno di chiusura per il Bingo di Piazzale Atleti Azzurri D’Italia

Il gestore dell’attività “Bingo d’oro” ubicata in Piazzale Atleti Azzurri D’Italia n.1 a Reggio Emilia, in seguito alla sospensione per cinque giorni dell’attività disposta dal Questore di Reggio Emilia in data 25 giugno 2019, ha presentato la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini della sicurezza anticendio. Ciò ha determinato una positiva valutazione del Questore che, in data odierna, si è rideterminato disponendo la sospensione dell’esercizio per 4 giorni, anziché i 5 iniziali.