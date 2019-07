Docente Unimore alla guida dell’EIEF

Per la prima volta un docente Unimore chiamato alla guida del prestigioso Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza – Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF).

E’ la professoressa Graziella Bertocchi del Dipartimento di Economia Marco Biagi che, qualche giorno fa, dalla Banca d’Italia è stata nominata Presidente dell’Istituto. Resterà in carica per il prossimo triennio fino al 2022.

“Mi sento estremamente onorata di presiedere un’istituzione che si colloca alla frontiera della ricerca a livello non solo nazionale ma internazionale e che mi adopererò per sedimentare ed espandere gli eccellenti risultati finora raggiunti” è stato il commento della prof.ssa Graziella Bertocchi dopo aver ricevuto questo incarico.

L’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza – Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) è una fondazione il cui patrimonio è stato conferito dalla Banca d’Italia nel 2008. Proseguendo la tradizione dell’Ente Einaudi, che per oltre mezzo secolo aveva dato sostegno alla ricerca economica in Italia, l’EIEF produce ricerca di frontiera in campo economico e finanziario, con un’attenzione particolare a temi direttamente rilevanti per le decisioni di politica economica.

Nell’ambito delle sue finalità istituzionali l’EIEF organizza seminari e conferenze internazionali di altissimo profilo, assegna finanziamenti alla ricerca riservati a giovani ricercatori operanti in Italia e offre posizioni di visiting per economisti provenienti dalle migliori università italiane e straniere.

L’Istituto si prefigge anche di integrare e rafforzare l’offerta formativa di livello terziario, in collaborazione col sistema universitario italiano. A tal fine offre corsi avanzati a livello magistrale e di dottorato. In collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli, ha recentemente attivato un Master’s Degree in Economics.

L’EIEF ha sede a Roma ed è governato da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri. Due provengono dalla Banca d’Italia e tre sono accademici di prestigio internazionale, uno dei quali ricopre il ruolo di Presidente. La nomina del Presidente è di competenza della Banca d’Italia, fondatore e principale finanziatore dell’ente.

Nel suo ruolo di Presidente, all’interno del Consiglio Direttivo Graziella Bertocchi sarà affiancata da Fabio Panetta, Direttore Generale della Banca d’Italia, Paolo Angelini, Capo del Dipartimento di Vigilanza della Banca, Roland Benabou della Princeton University e Monika Piazzesi della Stanford University.

Tutte le informazioni sull’attività di EIEF sono disponibili sul sito www.eief.it.

GRAZIELLA BERTOCCHI

Graziella Bertocchi è Professore Ordinario di Economia Politica dal 2000 presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore. E’ Direttore del Centro di ricerca RECent. Dopo la laurea all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito il Ph.D. presso l’University of Pennsylvania, è stata Assistant Professor a Brown University e Visiting Professor presso University of Oslo, European University Institute, Royal Holloway-University of London, New York University, IGIER-Bocconi e Université Catholique de Louvain. E’ membro dello Standing Committee on Women in Economics della European Economic Association. E’ Fellow di Academia Europaea, CEPR, CHILD-Collegio Carlo Alberto, Dondena-Bocconi, GLO e IZA. Ha coordinato per l’ANVUR la VQR 2011-2014 per l’Area delle Scienze Economiche e Statistiche. I suoi interessi di ricerca vertono sulla macroeconomia, l’economia politica e l’economia della crescita e delle istituzioni.