Al via lunedì a Bologna i lavori della rotonda all’incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari

Partiranno mercoledì 10 luglio i lavori per realizzare una nuova rotonda all’incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari. Al termine dei lavori, previsto per l’8 agosto, l’incrocio non sarà più regolato da semaforo. Durante i lavori si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nell’area del cantiere.

Via Zanardi percorsa in direzione centro avrà l’obbligo di svolta a destra verso via Tanari, mentre in direzione periferia rimarranno consentite, come oggi, la direzione diritto e a destra verso via Bovi Campeggi. Via Bovi Campeggi avrà obbligo di svolta a destra in direzione periferia all’incrocio con via Zanardi, con stop per chi si immette su via Zanardi. La corsia di via Tanari in direzione via Zanardi sarà chiusa all’incrocio con Zanardi e la viabilità in direzione centro sarà deviata su via Casarini.

Sarà inoltre predisposta la consueta segnaletica di preavviso con l’indicazione dei percorsi deviati, sia per la viabilità veicolare che per quella ciclabile.