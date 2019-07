Una Laurea ad Honorem in Giurisprudenza al prof. Ivano Dionigi

Si svolgerà il prossimo 4 ottobre, presso l’Università di Reggio Calabria, la cerimonia di conferimento della Laurea ad Honorem in Giurisprudenza al prof. Ivano Dionigi, su proposta della CRUI. A pronunciare la Laudatio sarà Piero Gaeta, avvocato generale della Corte di Cassazione.

Al prof. Dionigi, latinista, già Rettore dell’Alma Mater dal 2009 al 2015 e Presidente di AlmaLaurea e della Pontificia Accademia di Latinità e Direttore del Centro Studi «La permanenza del classico» dell’Università di Bologna, sarà conferita la laurea ad honorem in Giurisprudenza per la sua capacità di associare ai grandi meriti scientifici, acquisiti con gli studi di lingua e letteratura latina, l’originale ruolo di intellettuale straordinariamente moderno e – come si legge ancora nelle motivazioni – per non aver mai confinato la classicità latina a un momento superato della cultura umana, rendendola intensamente viva nella modernità e fruttuosamente dialogante con quest’ultima.

“Mi congratulo con il prof. Ivano Dionigi per questo importante riconoscimento che parte da tutti i Rettori d’Italia e cioè dall’associazione delle università italiane CRUI – dichiara il Rettore Francesco Ubertini. – Gli studi del prof. Dionigi, le lezioni, i volumi e saggi di cui è autore, la sua competenza in ambito umanistico e la sua vasta cultura classica arricchiscono ancora oggi l’Ateneo di cui è stato Rettore prima di me, lasciando un’eredità preziosa di cui sono visibili gli effetti ancora oggi. La laurea ad honorem in Giurisprudenza, che gli verrà conferita presso l’Università di Reggio Calabria, rappresenta un ulteriore riconoscimento alla carriera del prof. Dionigi, noto latinista in tutte le università italiane”.