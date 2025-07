Inizieranno lunedì prossimo, 14 luglio, i lavori da parte di Hera per lo scavo di nuovo collettore acque bianche Rio San Marco in via Alfieri – Via Boiardo – Via d’Annunzio.

I lavori prevedono lo scavo e la presenza su area stradale di mezzi di cantiere che restringeranno notevolmente la sede carrabile per un cantiere che sarà suddiviso in n. 5 fasi di lavoro:

1° fase di lavoro intersezione tra Via Boccaccio e Via Alfieri;

2° fase di lavoro in Via Alfieri tratto compreso tra Via Boccaccio e Via Boiardo;

3° fase di lavoro in Via Boiardo tratto compreso tra Via Alfieri e Via D’Annunzio;

4° fase di lavoro in Via D’Annunzio tratto compreso tra Via Boiardo e il civico n. 60/62 di Via D’Annunzio;

5° fase di lavoro in Via D’Annunzio in fregio al civico 60/62;

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza, l’ordinanza n°152 del 9 luglio a firma della Comandante della Polizia Locale di Sassuolo impone obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dalle ore 08,30 del giorno lunedì 14 Luglio alle ore 19 del giorno giovedì 12 Febbraio 2026 e comunque fino a fine lavori.

1° Fase di lavoro intersezione tra Via Boccaccio e Via Alfieri

Via Boccaccio chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra Via Consolata e il civico n. 10 di Via Boccaccio eccetto autorizzati ad accedere all’are di cantiere;

Via Alfieri chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra Via Consolata e il civico n. 12 di Via Alfieri eccetto autorizzati ad accedere all’are di cantiere;

2° Fase di lavoro in Via Alfieri tratto compreso tra Via Boccaccio e Via Boiardo

Via Alfieri chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra Via Boccaccio e Via Boiardo eccetto autorizzati ad accedere all’are di cantiere;

3° Fase di lavoro in Via Boiardo tratto compreso tra Via Alfieri e Via D’Annunzio

Via Boiardo chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra Via Alfieri e Via D’Annunzio eccetto autorizzati ad accedere all’are di cantiere;

4° Fase di lavoro in Via D’Annunzio tratto compreso tra Via Boiardo e il civico n. 60/62 di Via D’Annunzio

Via D’Annunzio chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra Via Boiardo e il civico 60/62 di Via D’Annunzio eccetto autorizzati ad accedere all’are di cantiere;

5° Fase di lavoro in Via D’Annunzio in fregio al civico n. 60/62

Via D’Annunzio chiusa al traffico veicolare in fregio al civico n. 60/62 eccetto autorizzati ad accedere all’are di cantiere.