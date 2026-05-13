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Quella scritta apparsa in via Bertoli “Grazie Zilioli per la grande Moschea Braida” non è una battuta, non è satira politica e non è confronto democratico. È un gesto sbagliato, da condannare con fermezza.

A David Zilioli va la mia solidarietà personale e istituzionale.

Anche perché è bene ricordarlo con chiarezza: l’assessore oggi, non sta seguendo nessuna procedura amministrativa che riguardi la Moschea e quindi non vi è nessuna responsabilità “personale” o arbitraria nella vicenda.

Negli ultimi mesi, però, il dibattito pubblico su questo tema è diventato sempre più un muro contro muro. Troppo spesso si è scelto di alzare i toni invece di alzare il livello del confronto. E quando il dialogo si inquina con slogan, paure alimentate e contrapposizioni continue, il rischio è proprio questo: trasformare una discussione politica e amministrativa in una caccia al nemico.

Si può essere favorevoli o contrari a un progetto. È legittimo discuterne, criticarlo, porre domande, ma una comunità democratica si misura dalla capacità di farlo senza intimidazioni, senza personalizzare lo scontro e senza creare un clima che legittimi estremismi e tensioni.

Sassuolo merita un confronto serio, civile e rispettoso. Perché quando il dibattito pubblico perde equilibrio, alla fine perdiamo tutti.

Giuseppe Bove Consigliere Partito Democratico