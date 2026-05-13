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Sempre più in crescita e risalto è in particolare il settore dei lanci, guidato da Emanuele Venturelli e Orlando Barbolini. Nella cornice di Narni, in provincia di Terni, i tre portacolori della realtà sassolese conquistano tutti il podio al “Festival dei lanci”.

Luna Venturelli, seguendo le orme del padre arriva prima nel disco con 32,46 m vicino al suo personale di 33,16 fatto a Modena che la colloca terza nella graduatoria nazionale cadette; Matilde Valente conquista invece il secondo posto nel martello con 46,53 m e questo risultato la fa arrivare quarta a livello nazionale cadette; infine, sempre nel martello ma allievi Giacomo Valente raggiunge il terzo gradino del podio con 46,54 m.

In luce anche l’ottimo risultato di Fabio Ovi, allenato dal tecnico Franco Maffei, questa volta nel mezzofondo che sfiora il minimo per i campionati italiani allievi (6’23″00) correndo al debutto i 2000 siepi in 6’25″67.

Buoni risultati anche per il settore velocità dei ragazzi allenati da Lorenzo Braglia e Davide Cavani, durante i meeting del 25 e 26 aprile soprattutto per Silingardi Edoardo che nei 100 metri ha corso i 100 metri in 11,18 s.

Inoltre ricordiamo anche il buon risultato ottenuto da Emanuele Venturelli che lo scorso 28 marzo a Torun (Polonia) si è laureato campione europeo di lancio del disco M50 con la misura di 54,65 m dopo che poco meno di un mese prima aveva ottenuto nella stessa categoria il record italiano con la misura di 56,91 m.

Ora Delta Atletica si concentrerà sui Campionati Regionali di Società dove, dopo il debutto dell’anno scorso, punterà a migliorare il risultato di squadra, forte di giovani eccellenze sempre più in crescita