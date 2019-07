Contrasto alla ludopatia in Alta Valle del Reno: sequestrate due slot machine

I Carabinieri e la Polizia Municipale di Camugnano hanno eseguito una serie di controlli agli esercizi pubblici dell’Alta Valle del Reno per verificare il rispetto della normativa sull’installazione di apparecchi da gioco che, se non controllati adeguatamente, posso provocare dei disturbi comportamentali da gioco d’azzardo nei confronti di alcuni clienti, in particolare quelli emotivamente ed economicamente più fragili.

All’interno di un bar, gli operanti hanno accertato che due apparecchi da gioco in funzione, non rispettavano i requisiti richiesti dall’Art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Entrambi scollegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i due dispositivi risultavano, uno privo di qualsiasi autorizzazione, l’altro, invece, dotato di un “Nulla Osta di Distribuzione” che, da ulteriori accertamenti, risultava relativo a un altro apparecchio che era stato rottamato di recente. I Carabinieri e la Polizia Municipale di Camugnano hanno proceduto al sequestro amministrativo dei due dispositivi.