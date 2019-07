TEN Teatro Estivo Nonantola, dal 6 al 14 luglio la seconda edizione

TEN Teatro Estivo Nonantola è la rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia delle MoRe con il patrocinio del Comune di Nonantola. La rassegna si tiene dal 6 al 14 luglio al Giardino Perla Verde in via Marconi 36.

Dopo l’acclamato successo dell’anno scorso, la Compagnia delle MoRe non vede l’ora di rinfrescare le vostre sere d’estate con dieci giorni di spettacoli imperdibili. La ricetta è sempre la stessa: intrattenimento, teatro, musica, cibo e soprattutto tanti show a cui assistere comodamente seduti come a teatro. Ma quest’anno vi aspettano tante novità: oltre agli immancabili spettacoli della Compagnia delle MoRe, saranno presenti grandi artisti amati in tutta Italia da grandi e bambini. Lasciatevi emozionare!

Sabato 6 luglio inaugurano la rassegna i Trejolie, vincitori dell’edizione 2017 di Italia’s Got Talent, con il loro spettacolo inedito “Illogical show”. Si continua domenica 7 luglio con la comicità corrosiva di Paolo Migone che vi parlerà dell’eterno gioco fra uomini e donne in “Completamente Spettinato”. Le risate non finiscono qui: la Compagnia delle MoRe vi aspetta mercoledì 10 luglio con l’irriverente commedia “La Cena dei Cretini”, una serata tra amici prenderà una piega tutt’altro che banale con continui colpi di scena, situazioni surreali ed esilaranti. Si prosegue giovedì 11 luglio con lo spettacolo di magia per tutta la famiglia “E vissero felici e contenti” di Davide Allena. Passando al musical, venerdì 12 luglio venite a rivivere assieme ai protagonisti di “Ti Amo, Sei Perfetto, Ora Cambia” piccoli estratti della vita di coppia, dal primo appuntamento fino al matrimonio. Sabato 13 luglio, immancabile, come ogni anno, “Live Show!” con 20 performer dal vivo che vi trasporteranno in Grecia sulle note delle intramontabili canzoni degli Abba. La rassegna si concluderà domenica 14 luglio con l’entusiasmo e l’energia del coro Gospel “Muppets’ Choir”. Seguiranno animazione, canti e danze con tutti i partecipanti del TEN per un’ultima grande performance insieme al pubblico per festeggiare un’estate indimenticabile!

Tutti i giorni di spettacolo potrete fare aperitivo con le deliziose prelibatezze al nuovo stand gastronomico della Rosticceria del Pozzo. Dopo le 21 potrete accomodarvi e godervi un nuovo emozionante spettacolo o tornare a passeggiare per le vie del centro storico!

Prevendite online su www.liveticket.it/compagniadellemore

Vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati seguendo le nostre pagine Facebook dedicate https://www.facebook.com/teatroestivo/ https://www.facebook.com/CompagniaDelleMoRe/