Villa Minozzo: sabato riapre la storica peschiera di Garfagno

Sabato (6 luglio) riaprirà dopo due anni, a Garfagno, la storica peschiera del Mulino, gestita da mezzo secolo dalla famiglia Fontana. Il testimone è stato raccolto dalla nipote Valeria Politi, 31 anni, titolare dell’azienda agricola Cà d’Gianant, che si trova a poche centinaia di metri, in località Stracorada.

“Il nostro parco ittico – spiega la giovane imprenditrice, sposata con Maurizio Penserini, 37 anni, biologo e tecnico aziendale – che è dotato di tre vasche, alimentate dalle acque del rio Grande, sarà aperto in estate tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Nei fine settimana avremo orario continuato. E’ un luogo ideale per le famiglie, i bambini, i giovani, e i meno giovani, per passare una bella giornata al fresco, con la possibilità di pescare le nostre trote iridee e fario, allevate sul posto, oppure di acquistarle al banco, con la possibilità di grigliarle e consumarle direttamente da noi, nel verde del parco attrezzato con tavoli, panchine e giochi per i più piccoli”.

La notizia della riapertura della struttura, la cui inaugurazione avverrà alle 17.30 con un aperitivo a buffet, è stata accolta con soddisfazione dall’Amministrazione comunale: “Questo è un esempio virtuoso di quell’imprenditoria giovanile che cercheremo di supportare con tutte le nostre forze – afferma il sindaco Elio Ivo Sassi – perché garantire un futuro occupazionale alle nuove generazioni significa contrastare efficacemente il fenomeno di spopolamento che da decenni condiziona il territorio comunale di Villa Minozzo e l’intero Appennino reggiano”.

La peschiera di Garfagno, inoltre, “è ormai entrata nella memoria collettiva di generazioni di montanari e non solo – continua il primo cittadino di Villa Minozzo – perché e anche lì che da bambini, da ragazzi, da adulti ci si è divertiti, rilassati, conosciuti. La sua riapertura si abbina a quella dell’albergo ristorante Isabel, a Civago, ex Tana dei Lupi, un’altra struttura ‘storica’ del villaminozzese. Sono segnali che ci fanno ben sperare e che ci danno ancora maggiore coraggio per intraprendere con forza il progetto di rilancio delle nostre realtà”.

Conclude Valeria Politi: “La peschiera, che nei mesi dall’autunno alla primavera resterà comunque aperta nei fine settimana e su prenotazione, fa parte di un nostro piano aziendale che sta prendendo progressivamente corpo e che comprende anche attività di agriturismo e una fattoria didattica, in un’ottica d’impresa agricola multifunzionale”.