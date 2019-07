Dall’8 luglio al 19 agosto, tornano i lunedì letterari a Castelnovo Monti

L’8 luglio al via l’iniziativa “Lunedì letterari in centro storico”, una rassegna culturale che ogni lunedì, fino al 19 agosto, porterà in Piazza Unità a Castelnovo Monti (dalle ore 21) tanti nomi dell’editoria contemporanea.

Sette appuntamenti a cura di Associazione Centro Storico, Biblioteca Crovi e Associazione Scrittori Reggiani, che presenteranno anche gli autori vincitori del Premio letterario per la letteratura d’Appennino, dedicato a Raffaele Crovi.

Lunedì 8 luglio si parte con una serata dal titolo “Fantascienza in Jazz”, che vedrà la presentazione di due libri: i romanzi Terre Rare di Matt Briar (Watson Edizioni), finalista al Premio Urania Mondadori 2018, e L’incantatrice di Vermi di Silvano Scaruffi, quarta opera scritta dall’autore di Ligonchio per la casa editrice Abao Aqu. La serata – condotta da Emanuele Ferrari – prevederà l’accompagnamento musicale di FourCastle jazz band.

I lunedì letterari a Castelnovo continueranno poi il 15 – 22 – 29 luglio e il 5 – 12 – 19 agosto proponendo numerose presentazioni di libri di autori del territorio e non solo, tra narrativa, poesia, saggistica e fotografia sempre a ingresso libero.

In caso di maltempo le presentazioni si terranno presso Osteria Da Geremia (via Franceschini 10, Castelnovo ne’ Monti).

Per informazioni:

Associazione Centro Storico · Cel. 334 1659013 · osteriadageremia@alice.it · www.comune.castelnovo-nemonti.re.it