Il Baby Team Iaccobike al “Bike Summer Camp”

Martina Iaccheri, allenatrice del Baby Team Iaccobike ha partecipato insieme ad una parte della squadra al bellissimo ‘Bike Summer Camp’. Campo nato cinque anni fa, creato dal famosissimo Samuel Marangoni assieme ai fratelli Fabio e Federica Spezzani. A sua volta si sono aggiunti altri ragazzi per sostenere questa meravigliosa iniziativa, ideata per stimolare i bambini e tenerli impegnati in attività creative e di gruppo.

Molte le attività svolte: arrampicata, atletica, piscina, mountainbike, basket, pallavolo, baseball, giochi di gruppo. L’intento è di far vivere ai bambini vere emozioni sportive e creare nuove amicizie. Hanno partecipato bambini da tutta Italia e ogni anno aumentano le presenze. Il Camp è sviluppato in 3 settimane (si può scegliere a quali e a quante partecipare).

“Al Camp – spiega Martina – abbiamo avuto il piacere di incontrare Alan Marangoni, reduce dal Ciclismo Professionistico; Damiano Cima, vincitore della 18esima tappa del Giro d’Italia (il corridore con più chilometri di fuga solitari per tutto il Giro d’Italia).

Bellissima esperienza: una vera e propria avventura dove si possono fare tante cose insieme e instaurare nuove amicizie. Grazie agli insegnanti del Bike Summer Camp”.