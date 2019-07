Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 9 luglio

Nuvolosità variabile al mattino, con possibili deboli piogge o isolati rovesci; a partire dalle ore pomeridiane, nuvolosità più compatta e intensificazione delle precipitazioni, che potranno essere a carattere temporalesco di moderata/forte intensità con fulminazioni e grandine. Temperature: minime attorno a 23 gradi e massime in diminuzione, comprese tra 28 e 32 gradi. Venti: deboli, dai quadranti orientali, che saranno in intensificazione sulla fascia costiera durante le ore serali; presenza di raffiche sulle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mare: mosso ma con moto ondoso in aumento dalle ore serali.

(Arpae)