Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti sul caso delle maestre

“Stiamo seguendo con preoccupazione l’evolversi della vicenda che ha riguardato alcune maestre di una scuola statale, denunciate per maltrattamenti ai danni di bambini.

Personalmente, ho appreso solo in queste ore che le indagini erano in corso da diversi mesi. Riguardando una scuola statale, non sono stato informato – afferma il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – Nonostante questo, ovviamente, attendiamo gli sviluppi dell’indagine ed esprimiamo piena fiducia negli organi inquirenti perché venga fatta al più presto luce sulla vicenda. Confidando che eventuali responsabilità vengano, se accertate, giustamente sanzionate”.

“La priorità, voglio ribadirlo con forza, dev’essere la salvaguardia dei bambini che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

Utile sottolineare come le competenze degli enti locali nei confronti delle scuole infanzia statali riguardino esclusivamente gli edifici, le utenze e gli arredi. Non vi è nessuna responsabilità in merito alla progettazione educativa e didattica che rimane in capo alle insegnanti come avviene nelle scuole di ogni ordine e grado dello Stato”, conclude il sindaco.