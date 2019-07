Polizia Municipale Sassuolo, Severi (FI): “Bentornato e buon lavoro a Stefano Faso”

“Le dichiarazioni ufficiali mie e del gruppo Forza Italia del 2016 sono a testimoniarlo. La fiducia per le doti e le qualità professionali ed umane del Dr. Stefano Faso è sempre rimasta immutata e già dal momento delle sue dimissioni esprimemmo il convincimento che la verità giudiziaria avrebbe creato le condizioni per il suo ritorno al comando della Polizia Municipale di Sassuolo”. Lo ha affermato il Consigliere comunale di Forza Italia Claudia Severi in merito del ritorno di Stefano Faso al comando della Polizia Municipale di Sassuolo.

“Un ringraziamento speciale va alla dr.ssa Rossana Prandi che fino ad ora ha portato avanti con altrettanta professionalità le funzioni di vertice del comando e l’augurio di buon lavoro a Stefano Faso, sicuri che continuerà con l’impegno ed i risultati di sempre nel difficile incarico a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico”.