Tennis, prosegue il Torneo Internazionale Europe Junior Tour dello Sporting, Combined Memorial Rossini, Trofeo Bper

Prime big in campo al Torneo Internazionale Tennis Europe Junior Tour dello Sporting, Combined Memorial Rossini, Trofeo Bper Banca e risultati come da pronostico. Nella prima giornata del main draw femminile, la testa di serie numero 2 del torneo Valentina Trevisan regola la greca Sotiria Katsali con un secco 6-3 6-1. Anche la numero 1 del tabellone, Viola Turini, non fatica troppo per avere la meglio su Victoria Zenato con un doppio 62. Qualificate al turno successivo anche Ghirardato e Parravicini rispettivamente numero 3 e numero 4 del tabellone.

È solo agli inizi il torneo maschile dove sono state giocate solamente 4 partite. Domani sarà la volta dei big e fra questi lo Sporting Club Sassuolo schiererà Mattia Ricci e Federico Bondioli (nella foto con i loro maestri), rispettivamente numero 1 e numero 3 del main draw, senza dimenticare Gabriele Chiletti che per questo tabellone ha ottenuto una wild card.

Sempre nella giornata di oggi hanno preso il via anche i tornei di doppio. Nel tabellone maschile prima testa di serie è la coppia dello Sporting Bondioli/Ricci mentre nel femminile la testa di serie numero uno è la coppia Parravicini/Trevisan.

Il programma di domani avrà inizio alle ore 9 e proseguirà per tutta la giornata. Gli incontri di singolare maschile apriranno il programma, a seguire si giocheranno i rimanenti incontri del primo turno del tabellone di singolare femminile, non prima delle 15 prenderanno il via gli incontri dei quarti di finale dei doppi. Non prima delle ore 18 è previsto l’incontro fra Federico Bondioli, portacolori dello Sporting Club Sassuolo e l’albinetano Leonardo Iemmi (foto).

Per tutta la durata della manifestazione l’ingresso sarà libero per assistere agli incontri.

Ricordiamo che tabelloni e orari sono disponibili sul sito www.fitmodena.com.