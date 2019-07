Calcio, Takehiro Tomiyasu al Bologna

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging il diritto alle prestazioni sportive del difensore Takehiro Tomiyasu a titolo definitivo.

Il secondo giapponese della storia del Bologna, quindici anni dopo l’arrivo di Nakata, è un difensore centrale in pienissima rampa di lancio, dopo una stagione ad alto livello nel campionato belga e con la propria Nazionale, impegnata nel doppio fronte della Coppa d’Asia e della Coppa America.

Ben strutturato fisicamente, ambidestro, ha attitudini da vero regista difensivo: Takehiro colpisce per reattività, forza nell’anticipo – in particolare domina sui palloni alti – e intelligenza calcistica non comune. Ama farsi trovare sempre pronto ad interrompere le linee di manovra altrui (intercetta numerosissimi palloni perché è bravo a posizionarsi), conduce bene la sfera e nella scorsa Jupiler Pro League è stato l’ottavo giocatore assoluto per passaggi riusciti, dato rilevante per un difensore. Si distingue per personalità nonostante la giovane età, estrema correttezza ed applicazione. Arrivato in Belgio giovanissimo nel gennaio del 2018, dopo qualche mese di ambientamento nel calcio europeo si è preso le luci della ribalta nella stagione passata. Anche grazie a Tomiyasu il Sint-Truiden ha terminato il campionato a ridosso della zona playoff, con un settimo posto sorprendente e uno dei migliori dati assoluti relativamente ai gol subiti.

(Bologna F.C.)