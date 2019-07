Da agosto viaggiare sugli autobus dell’area urbana di Bologna costerà 1,50 euro

La Giunta del Comune di Bologna, guidata dal Sindaco Virginio Merola, ha approvato martedì 9 luglio la manovra prevista dal contratto di servizio con Tper, in adeguamento all’inflazione. La delibera, che andrà in Consiglio comunale e in Consiglio metropolitano, prevede l’adeguamento biennale all’inflazione delle tariffe del trasporto pubblico locale poiché, a tutti gli effetti, è parte della remunerazione dei costi sostenuti dall’operatore per l’erogazione del servizio.

Per sei anni le tariffe non sono state adeguate all’inflazione. Adesso, come previsto dal contratto di servizio, TPB ha presentato a SRM una proposta di manovra tariffaria che entrerà in vigore il prossimo 1 agosto. Non è previsto alcun aumento per gli abbonamenti mensili e annuali urbani (aumenti tra il 2 e il 3% per quelli extraurbani).

La manovra quindi consiste, per l’area urbana di Bologna, nell’aumento da 1,30 euro a 1,50 euro del biglietto singolo, da 5 euro a 6 euro del biglietto giornaliero, da 40 euro a 48 euro dell’ecoticket e nell’adeguamento del city pass urbano da 12 a 14 euro. Per chi ancora non utilizza l’app Roger (che a partire dal 2020 beneficerà anche dell’utilizzo della carta di credito “contactless”) e decide di acquistare il biglietto a bordo dei mezzi, il costo si adeguerà a 2 euro dagli attuali 1,50 euro.

Questa manovra tariffaria interesserà solo il 25% dell’utenza, perché su oltre 110 milioni di passeggeri annui del sistema di trasporto pubblico bolognese, 83 milioni fanno già uso dell’abbonamento. Tra gli obiettivi, quello di fidelizzare sempre più i clienti, incentivando la diffusione degli abbonamenti rispetto al titolo singolo.

Per quanto riguarda i servizi extraurbani, è previsto un allineamento delle tariffe di corsa semplice e di abbonamento a quelle dei servizi ferroviari, in vista di un’ulteriore integrazione tra i due sistemi.

In questo modo Bologna si pone in linea con l’impianto tariffario di altre città della Regione che, già da tempo, avevano portato il biglietto singolo a 1,50 euro: si tratta di Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Il biglietto singolo, inoltre, è già di 1,50 euro in molti altri capoluogo di regione, a Firenze, Genova, Roma e Venezia mentre Torino è di 1,70 e a Milano, da lunedì 15 luglio, diventerà di 2 euro. Questa manovra contribuirà al sostenimento degli investimenti per l’integrazione tariffaria, oltre al previsto adeguamento all’inflazione.

Il Comune e la Città metropolitana porteranno in Giunta entro la pausa estiva, secondo quanto prevede l’art. 3, comma 3 del Contratto di servizio, e in conformità all’art. 4 del Regolamento 1370/2007/CE, la delibera per il conferimento all’Agenzia di mobilità SRM del mandato di proroga dell’attuale contratto di servizio con TPB avente per oggetto i servizi di trasporto pubblico locale, fino al 31 agosto 2024.

Il piano investimenti di Tper prevede, nel breve periodo, l’ingresso di nuovi mezzi ibridi e, nel lungo periodo, l’introduzione di mezzi ad alimentazione elettrica con sistema di ricarica “opportunity”. Il rinnovo del parco mezzi riguarda un totale di 243 veicoli con un investimento di 76,1 milioni. Nel prossimo triennio Tper concorderà con il Comune di Bologna 12,4 milioni di investimenti in infrastrutture e tecnologie, oltre agli otto milioni previsti per il progetto filoviario PIMBO.