Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 10 luglio

Al mattino nuvolosità compatta associata a rovesci e attività temporalesca diffusa; dalla tarda mattinata tendenza a graduale esaurimento dei fenomeni con successive ampie schiarite sul territorio a partire dal settore occidentale. Temperature: in generale flessione con valori minimi compresi tra 19 e 22 gradi. Massime comprese tra 26/27 gradi del settore costiero e 28 gradi delle aree interne di pianura Venti: in mattinata nord-orientali deboli nell’entroterra con rinforzi fino a moderati sulla costa e sul mare. Possibili raffiche sulle aree interessate da attività temporalesca. Dalle ore pomeridiane ventilazione in attenuazione tendente a disporsi da est o sud-est con residui rinforzi sul mare. Mare: molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)