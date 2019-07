Gare Regionali di Primo Soccorso della CRI domenica a Toano

Domenica 14 luglio, il comune di Toano (RE) si trasforma in un grande scenario di emergenza. L’Appennino Reggiano è, infatti, stato scelto per ospitare le Gare Regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana.

Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comitato di Toano, darà vita a uno degli eventi formativi più utili e importanti per i soccorritori.

La giornata inizierà alle 8 del mattino, con i saluti istituzionali presso il Cavola Forum di Toano, e lì si concluderà con la premiazione dei vincitori e i festeggiamenti a base di prodotti tipici del territorio.

LE GARE REGIONALI DI PRIMO SOCCORSO

Nulla sarà lasciato al caso, truccatori e simulatori della Croce Rossa metteranno in scena sette ambientazioni, con diversi livelli di gravità, pericolo e condizioni ambientali. L’obiettivo è rendere il più realistica possibile la situazione d’emergenza e mettere alla prova chi ogni giorno si trova sul campo.

“Ogni squadra viene addestrata sugli elementi di primo soccorso da un preparatore, coadiuvato da altre figure esperte nelle varie discipline: Full D, Diritto Internazionale Umanitario, Protezione Civile e SeP (servizio Psicosociale). – spiega Mario Ferrari, Presidente del Comitato di Toano, e aggiunge – Grande peso in questa preparazione ha l’esperienza e la bravura del Team Leader, riferimento importante per tutta la squadra, sia nella gestione dello scenario che nelle comunicazioni, in modo particolare con il Giudice Master. Naturalmente gli equipaggi in gara dovranno affrontare tutte le scene allestite, dove si troveranno giudici qualificati per valutare il loro agire, trasformandolo in un punteggio convenzionale.”

La formazione è alla base dell’attività dei volontari della Croce Rossa, che si sottopongono a costanti aggiornamenti teorici e pratici “perché un addestramento costante, preciso e professionale garantisce tempestività delle decisioni nei momenti critici, adeguata risposta nei diversi scenari di emergenza e soprattutto sintonia tra i componenti della squadra” spiega il Dott. Giuseppe Schirripa, Delegato Tecnico Regionale della Croce Rossa per la tutela della salute e della vita.

Le Gare di Primo Soccorso sono anche un importante momento di confronto con i volontari di diversi comitati e territori, con i quali scambiarsi consigli e buone pratiche.

Un’occasione da non perdere, dunque, per i cittadini emiliano-romagnoli, che avranno l’occasione di vedere all’opera i soccorritori e scoprire, così, qualcosa in più sulle attività che, ogni giorno, i volontari della Croce Rossa Italiana svolgono sul territorio.