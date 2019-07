Prosegue allo Sporting il torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour 2019

Nonostante le abbondanti piogge cadute su Sassuolo, la macchina organizzativa dello Sporting Club non ha interrotto il regolare svolgimento del nono Memorial Rossini-Trofero BPER Banca, torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour 2019.

La direzione di gara di concerto con il giudice arbitro ha quindi deciso di spostare tutti gli incontri, ottavi di finale dei singolari e quarti di finale dei doppi, nella struttura indoor così da permettere alla manifestazione di procedere senza intoppi.

L’unica differenza dal programma originario è stata l’inversione degli incontri nel senso che le prime a scendere in campo alle 10 sono state le ragazze mentre i ragazzi hanno incominciato a giocare dalle ore 13.

Nel tabellone femminile tutto, o quasi, come da copione con le teste di serie a dominare la scena e ad accedere ai quarti di finale in programma per domani mattina con inizio alle ore 10,30.

Risultati ottavi di finale tabellone femminile: Turini [1] batte Di Leonardo (FRA) 60 64, Maffeis batte Carpi 63 62, Ghirardato [3] batte Greco 61 61, Pace batte De Simone [5] 46 61 64, Bertacchi batte Eremenko (RUS) 63 61, Parravicini [4] batte Davi 62 61, Grimoux (FRA) [6] batte Picchi 63 60 e Trevisan [2] batte Azzolini 57 63 76.

Anche nel tabellone maschile pronostici rispettati e tutte le teste di serie rimaste in lizza accedono ai quarti di finale in programma sempre domani dopo i quarti di finale femminili.

Risultati ottavi di finale tabellone maschile: Ricci [1] batte Garbero 64 60, Caporali batte Rossi Principe 61 64, Bondioli [3] batte Giardino 61 60, Chieffo (qualificato) batte Sorbino [6] 62 63, Carboni batte Carlini [8] 63 61, Salvi (qualificato) batte Menegazzo 61 60, Sciahbasi [5] batte Burzi 62 63 e Versteegh [2] batte Comino 67 62 62.

Per quanto riguarda i doppi, domani si giocheranno i quarti di finale. I primi incontri saranno quelli femminili alle ore 16 e a seguire quelli maschili. Da questi usciranno le coppie semifinaliste che si sfideranno venerdì, l’orario è ancora da stabilire però.

Ingresso libero per assistere agli incontri. Risultati e orari saranno disponibili sul sito www.fitmodena.com.