Rotatoria a Santa Vittoria di Gualtieri, da domani viabilità modificata

La Provincia di Reggio Emilia informa che nei prossimi giorni – a completamento dei lavori di sistemazione a rotatoria dell’incrocio tra la Sp 63R (via San Pellegrino) e la Sp 81 (via Fangaglia) a Santa Vittoria di Gualtieri – il traffico subirà alcune variazioni. Nella mattinata di domani, giovedì 11 luglio, in corrispondenza del ramo di uscita dalla corona giratoria in direzione Reggio sarà istituito un senso unico alternato.

Sempre da domani, giovedì, e fino a venerdì 26 luglio, i veicoli provenienti da Reggio Emilia e diretti a Gualtieri verranno invece immessi in rotatoria contromano e usciranno sulla Sp 63R alla mano (come da schema allegato), senza interferire con il traffico proveniente in direzione opposta, mentre i veicoli diretti da Gualtieri verso Reggio Emilia, senza interferire con il traffico proveniente dalla direzione opposta, transiteranno su via Fangaglia, già trasformata in strada a senso unico verso via Berlinguer.

Per garantire la sicurezza della circolazione e recare il minor disagio possibile, il traffico verrà regolamentato e canalizzato mediante new jersey con illuminazione a cascata intermittente che identifichi chiaramente le semica reggiate. E’ inoltre prevista anche la posa in opera dell’illuminazione parziale della rotatoria nella semicorona interessata dal traffico direzione Reggio Emilia-Gualtieri.

L’ultima fase dei lavori, per il completamento delle cordolature sulla corona giratoria in direzione Santa Vittoria lungo la SP81 e della pista, prevede l’immissione del traffico veicolare in rotatoria come da progetto con la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere.

La nuova rotatoria di Santa Vittoria, costata 240.000 euro, è stata finanziata per metà dalla Provincia di Reggio Emilia e per gli altri 120.000 euro con fondi del Piano nazionale della sicurezza stradale (97.000 euro) e del Comune di Gualtieri (23.000 euro).