Vignola, sindacati e amministrazione impegnati a migliorare il trasporto pubblico urbano della città

“Dopo l’incontro a giugno con il sindaco di Vignola, oggi si è tenuto un nuovo incontro con i i rappresentanti dei sindacati pensionati Spi Cgil e Fnp Cisl sulla richiesta di attivare una navetta che colleghi il centro con le zone periferiche di Vignola, sostenuta anche da una petizione firmate da diverse centinaia di cittadini, e dall’interesse emerso anche sui social media da parte di molti”. Lo rendono noto gli stessi sindacati.

“Erano presenti all’incontro di oggi i dirigenti di Amo (Agenzia mobilità Modena) che hanno illustrato la situazione attuale della rete di trasporto extraurbana e suburbana di Vignola, sottolineando alcune criticità: linee che non passano dal centro, corse limitate, orari insufficienti. Inoltre si è evidenziato un gap rispetto al collegamento tra stazione ferroviaria e autostazione dei bus.

Rispetto all’attivazione della navetta è stato precisato che i finanziamenti a livello nazionale, regionale e locale sono sempre in calo.

Il sindaco, pur dimostrando disponibilità e interesse a trovare soluzioni idonee alla richiesta, ha tenuto a precisare, unitamente ad Amo, che per quanto attiene ai servizi aggiuntivi come la navetta che colleghi il centro di Vignola con i quartieri periferici, sussistono problemi relativi al finanziamento del trasporto pubblico locale che come noto dipende dal Fondo nazionale.

Il Sindaco ha però dimostrato di volersi impegnare nelle richieste dei sindacati e le prime risposte potrebbe arrivare da una rivisitazione della rete del servizio di trasporto pubblico, ad esempio facendo passare presso il centro di Vignola i bus che già collegano i quartieri alla stazione delle corriere. Inoltre questa soluzione, oltre a migliorare il servizio per i quartieri di Vignola, potrebbe portare ad un miglior collegamento anche con i paesi del distretto vignolese, e tra la stazione dei treni e la stazione delle corriere.

Pertanto a breve l’Amministrazione comunale e Amo si sono impegnate per una mappatura delle linee esistenti integrate sia come fermate, sia come orari e accessibilità a persone con disabilità motoria con nuovi percorsi verso il centro.

Inoltre, si pensa ad un progetto di fattibilità a medio termine per la navetta/pronto bus anche di tipo ecologico per cercare eventuali finanziamenti pubblici o privati.

I sindacati attendono la data del prossimo incontro per ricevere proposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale, e da parte loro presenteranno un progetto che tenga conto delle esigenze degli anziani e che preveda un mezzo di trasporto idoneo con orari definiti, che conduca nei luoghi maggiormente frequentati dai pensionati come ospedale e ambulatori, comune, centro storico, centri diurni, supermarket, ecc…”.