In Emilia-Romagna è stato sfiorato il Jackpot da record del SuperEnalotto: nel concorso di ieri, 9 luglio 2019, un giocatore di San Lazzaro di Savena (BO) ha centrato un 5 da 51.421,20 euro. La schedina vincente, come riporta Agipronews, è stata convalidata nel punto vendita Sisal di via dell’Artigiano 13. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 185,7 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo