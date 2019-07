Ex Goya, via alla demolizione

Le ruspe sono entrate in azione nelle prime ore del mattino, suscitando la curiosità di tanti che non hanno potuto fare a meno di passare. Dopo settimane di lavori propedeutici, infatti, è cominciata oggi la demolizione dell’ex Goya (già Piccadilly e Koxo poi morto come Matrix), lo stabile di via Indipendenza al posto del quale sorgeranno abitazioni private e un parco pubblico. La struttura di cemento che si erge a ridosso del parco Ducale, per lustri simbolo del divertimento made in Sassuolo, entro pochi giorni sarà un cumulo di macerie. Oggi, come detto, erano in parecchi ad assistere ai ‘primi’ morsi delle macchine operatrici alla facciata della struttura.