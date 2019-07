Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 12 luglio

Al mattino nuvolosità variabile sul settore orientale e sui rilievi, poco nuvoloso sulla pianura centro-occidentale. Durante le ore centrali della giornata sviluppo di nubi cumuliformi sul crinale con associati rovesci e temporali sparsi, in attenuazione serale; poco nuvoloso altrove. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dal settore nord-orientale. Temperature: in generale aumento con valori minimi compresi tra 21 e 23 gradi e valori massimi compresi tra 28 e 29 gradi sulla costa e 30/33 gradi sulla pianura emiliana. Venti: deboli variabili con possibili temporanei rinforzi da est sul settore orientale nel pomeriggio. Mare: poco mosso.

(Arpae)