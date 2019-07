Potature e abbattimenti a Fiorano dopo il vento della scorsa settimana

In seguito al forte vento della scorsa settimana, l’impresa incaricata dai servizi tecnici comunali di Fiorano Modenese sta intervenendo per la messa in sicurezza del Parco di Vittorio, del parco di Villa Pace, del verde circostante la Scuola Secondaria Francesca Bursi e il verde dell’asilo nido di Via Messori I lavori comprendono la rimozione delle alberature cadute, l’abbattimento di quelle pericolose e potature di emergenza. Nel Parco Di Vittorio si è deciso, per motivi di sicurezza, di abbattere tre piante perché una parzialmente già caduta e le altre due con le radici mosse, quindi pericolose.