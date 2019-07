Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale, a Vignola i lavori continuano

Stanno proseguendo in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale, programmati dalla Giunta e progettati dall’Ufficio Tecnico comunale.

Nelle scorse settimane sono stati completati interventi di rifacimento del manto stradale in via Parini, via Boccaccio, via Nievo, presso il parcheggio all’intersezione tra via Parini, via Boccaccio e via Nievo, in via Carlo Goldoni (sede stradale e anche marciapiede), via Prampolini, via Massarenti e via Fratelli Rosselli.

In questi giorni, sono in esecuzione analoghi lavori di ristrutturazione del manto stradale in via Della Pace (tratto via Libertà – via Grandi), a marciapiedi e carreggiata.

Nelle prossime settimane, approfittando della bella stagione, sono in programma interventi di asfaltatura presso la ciclabile di viale Mazzini nel tratto compreso tra via Gramsci e via Modenese, in via Della Resistenza nel tratto compreso tra via Pace e via Agnini, quindi in via Minghelli, via Paradisi e via Per Spilamberto (alcuni tratti di strada e di pista ciclabile).

Complessivamente, il costo di questi interventi ammonta a 225.000 euro iva compresa e la spesa è coperta da fondi del bilancio comunale.