Domenica 14 luglio “Tre Croci on stage” con uno spettacolo teatrale itinerante

Dopo il grande successo del concerto all’alba della settimana scorsa, domenica 14 luglio secondo appuntamento – questa volta crepuscolare – per l’evento “Tre Croci on stage”, con conclusione sulla cima del monte Tre Croci, al confine fra i comuni di Castelvetro e Marano sul Panaro.

Si tratta dello spettacolo teatrale comico itinerante “(S’i fossi Fo) Arderei lo mondo” che partirà alle ore 18 dal cimitero di Denzano di Marano, per incamminarsi, pubblico e teatranti della Compagnia Teatro dell’Auriga insieme, fra “risate espiatorie” fin sulla vetta del monte Tre Croci, dopo un agevole percorso a piedi di circa 30 minuti.

“Le albe e i tramonti da vivere insieme” sulla collina delle Tre Croci sono ideati e organizzati dal vicesindaco di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui e dal sindaco di Marano sul Panaro, Giovanni Galli (foto), con l’obiettivo di far conoscere il territorio e la bellezza dei luoghi in orari inconsueti e con modalità nuove.

Info: Ufficio Cultura Comune di Castelvetro tel. 059 758818 – 059 758836.