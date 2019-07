Incidente stradale in via Martiri della Bettola, un ferito grave

Oggi pomeriggio un rilevante incidente stradale è accaduto in via Martiri della Bettola a Reggio Emilia tra un bus e un furgone. Il conducente di quest’ultimo è stato estratto dai Vigili del fuoco in gravi condizioni. Sul posto il 118 e la polizia municipale.