Mihajlovic, in conferenza stampa, annuncia tra le lacrime di avere la leucemia

La notizia, secondo cui l’allenatore avrebbe potuto lasciare il Bologna per motivi di salute, era stata anticipata da alcuni media locali. Mihajlovic non si trova con la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Il Bologna è partito giovedì.

Oggi la conferenza stampa dove il tecnico del Bologna ha svelato la verità:

“Batterò la leucemia, e lo farò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene”: Mihajlovic non ha trattenuto le lacrime, dopo l’annuncio della malattia. “E’ una forma attaccabile, si può guarire -ha detto- e io la batterò. Ma ho bisogno dell’aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene”.

Conosco bene Sinisa Mihajlovic e so che è un uomo che non si arrende di fronte a nulla. Certo, la notizia della sua malattia ci ha scossi e in questo momento voglio esprimere soprattutto la vicinanza mia a della mia famiglia a Sinisa e ai suoi cari. Come ha detto Walter Sabatini in conferenza stampa, Mihajlovic è e resterà l’allenatore del Bologna. Ma le questioni professionali oggi passano in secondo piano: Sinisa ha una battaglia da vincere e può stare certo che troverà in me, nel Bologna Fc e in tutta questa città che lo ama degli alleati pronti a combattere insieme lui. Altre parole in questo momento non servono. Forza Sinisa!

Joey Saputo