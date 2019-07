Tennis: Memorial Rossini, trofeo Bper banca. Gaia Parravicini e Mattia Ricci sono i campioni Eta Combined

Con la disputa delle finali dei singolari si è conclusa la nona edizione del memorial Angelo Rossini, Trofeo BPER Banca, torneo internazionale Tennis Europe Junior Tour.

Oltre 120 i giovani tennis al via che si sono dati battaglia per una settimana, sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo, fino agli epiloghi più attesi, celebrati nel tardo pomeriggio di ieri.

Nella finale femminile la milanese Gaia Parravicini batte Viola Turini, testa di serie nr.1 del tabellone tesserata per il TC Nautico di Carrara, con il punteggio di 26 75 62, al termine di una autentica maratona che ha visto le giovani atlete non risparmiare colpi di scena, mentre l’appuntamento più atteso ovvero la finale maschile che opponeva il beniamino di casa il romagnolo Mattia Ricci, testa di serie nr.1 tesserato per il club sassolese, alla rivelazione del torneo, il marchigiano Lorenzo Sciahbasi, si è conclusa con la vittoria di Ricci. Il tennista di casa Ricci batte Sciahbasi con il punteggio di 61 62, chiudendo, con quest’ultimo incontro, l’edizione 2019 di un Memorial perfettamente riuscito anche grazie allo sforzo organizzativo profuso dal club di Via Vandelli.

Risultati degli incontri di ieri. Singolare Femminile Gaia Parravicini batte Viola Turini 26 75 62. Singolare Maschile Mattia Ricci batte Lorenzo Sciahbasi 61 60.