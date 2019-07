Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 15 luglio

Al mattino precipitazioni anche temporalesche estese a gran parte del territorio con fenomenologia più consistente sul settore occidentale. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori settentrionali con successiva tendenza ad esaurimento dalle ore serali. Temperature: minime compresi tra 18 e 21 gradi; massime in ulteriore decisa flessione con valori compresi tra 22 e 24 gradi. Venti: deboli-moderati nord-orientali con possibili raffiche sulle aree interessate da attività temporalesca. Localmente forti con raffiche in area appenninica. Tendenza a rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali dalle ore serali. Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione dalle ore serali.

(Arpae)