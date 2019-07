Trasporto eccezionale in partenza domani, ma primi disagi in tangenziale già oggi

Il viaggio per trasportare il trasformatore prodotto dallo stabilimento Tironi di Modena fino al porto di Ostiglia sul Po a Mantova, per poi raggiungere Porto Marghera a Venezia e quindi la Norvegia, inizia lunedì 15 luglio alle 22.30 dalla sede dell’azienda in via Emilia Est. I lavori preparatori per fare transitare in città il trasporto eccezionale (un convoglio di circa 75 metri, per un peso complessivo, compresi motrici e rimorchi, intorno alle 500 tonnellate) sono iniziati nei giorni scorsi con il puntellamento a scopo precauzionale del ponte di via Ciro Menotti, individuato come quello più idoneo per il transito.

In programma ci sono anche altri interventi sul percorso per consentire il passaggio dei mezzi pesanti in alcune curve, nelle rotatorie e negli svincoli. La ditta Fagioli, incaricata del trasporto, infatti, dovrà rimuovere diverse paline segnaletiche, alcuni pali della luce e anche tratti di guardrail. Le infrastrutture verranno ripristinate subito dopo il passaggio.

Domenica 14 luglio, dalle 14 alle 18, per esempio verrà chiuso al traffico lo svincolo di collegamento tra via Divisione Acqui alla Tangenziale Pasternak (uscita 3) per smontare il guardrail, che sarà rimontato lunedì sera dopo il passaggio dei mezzi.

Lunedì sera, dalle 20, si predispone il cantiere per la riduzione delle corsie di marcia sulla carreggiata in direzione Bologna del tratto di tangenziale Pasternak, per i veicoli uscita obbligatoria alla 4.

Il trasporto eccezionale sarà “scortato” da pattuglie della Polizia municipale lungo tutto il tragitto che partirà dalla sede della ditta in via Emilia Est, zona parcheggio Obi, per raggiungere il Canaletto passando, appunto, per la tangenziale, in contromano verso la rotatoria del Grappolo e poi in direzione contraria per dirigersi in via Divisione Acqui, superando quindi il ponte di via Ciro Menotti, percorrendo strada Albareto, via Naviglio, via Francia, via Jugoslavia e via Germania. Il convoglio una volta giunto sul Canaletto proseguirà fino al parcheggio di fronte alla trattoria del Cantone, al confine del territorio comunale. Il viaggio verso Ostiglia riprenderà la notte successiva.