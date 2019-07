Arriva dalla Lituania il nuovo lungo della Bmr: benvenuto Giedrius Sakalas

La Bmr Basket 2000 ufficializza l’arrivo di Giedrius Sakalas, atleta lituano proveniente da Agropoli, dove nell’ultima stagione ha viaggiato a quasi 17 punti di media. Nato il 28 gennaio 1993 a Klaipeda, 202 cm d’altezza, Sakalas vanta esperienze in patria con Laivite Klaipeda e Gargzdue Gargzdai; nel 2017/18 arriva in Italia vestendo la canotta di Castellaneta, nella C Silver pugliese, dove fa registrare cifre molto significative (17,1 punti, 6,2 rimbalzi e 2,7 assist, con oltre il 56% da due e quasi il 43% dalla lunga distanza). Agli ordini di coach Tassinari potrà ricoprire gli spot di ala grande e pivot.