L’Appennino reggiano fiorisce di proposte nel cuore dell’estate

Ormai nel cuore dell’estate, l’Appennino e il territorio castelnovese in particolare continuano a offrire tantissime occasioni di svago e divertimento tra sport, benessere, tradizione, feste, prodotti tipici.

Domani, martedì 16 luglio, il Centro Coni ospita il Meeting provinciale di Atletica Leggera di CSI, UISP e FIDAL, dalle ore 18. Un’occasione per assistere a competizioni di sicuro interesse e divertimento. Mercoledì, 17 luglio, tornano come ogni settimana fino al 25 settembre i mercoledì alla Pietra di Bismantova con il CAI, a partire dalle 16, con arrampicata e cena al sacco a cura della sezione di Castelnovo del Club Alpino Italiano (info tel. 0522 811939, caibismantova@alice.it).

Venerdì alle ore 18 invece nuovo appuntamento per i Gruppi di cammino a Castelnovo: passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. Il ritrovo è fissato in Piazzale Vittime di Roncroffio, sotto la chiesa della Pieve.

Venerdì 19 luglio in serata è in programma un evento carico di fascino e…bollicine: Calici sotto le stelle, in piazza Peretti a partire dalle ore 18, per brindare insieme con apertura serale dei negozi.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio al Parco Tegge va in scena il Trifase Festival (venerdì dalle ore 18 e sabato dalle ore 11 per tutto il giorno). Concerti, Dj set, social dancing e divertimento vi attendono per una fuga dalla torrida estate delle città, con campeggio libero, punti ristoro, ampio parcheggio e una interessantissima line up con 15 band che suoneranno rigorosamente live. Info su www.trifasefestival.it.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio il Centro storico di Castelnovo ospiterà i Ristoranti in Piazza: dalle ore 19.30 i locali proporranno all’aperto le migliori specialità della cucina montanara.

Sempre venerdì 19 e sabato 20 luglio va in scena anche la Festa di Berzana, nella panoramica frazione castelnovese, entrambe le serate a partire dalle ore 20. Si tratta dell’undicesima edizione per questa festa in cui le specialità culinarie sono le protagoniste, anche in questo caso insieme alla musica dal vivo. Venerdì 19 cena con polenta, cinghiale e salsiccia, e accompagnamento musicale con la rock band Whisky & Lò. Sabato 20 il menu della cena propone gramigna con salsiccia, maialino arrosto, gnocco fritto e salumi, torte caserecce e frutta. Canteranno dal vivo Fabio & Vale.

Sabato 20 luglio al centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra, sarà tempo di Schiuma party dalle ore 22 (Informazioni: Onda della Pietra tel. 0522 611863).

Domenica 21 luglio torna ad animare il centro di Castelnovo, dalle ore 8, il Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno. Dal pomeriggio invece, in piazza Gramsci, uno degli eventi che da tanti anni caratterizzano l’estate castelnovese: Questa notte per l’Africa, a cura dell’associazione Gruppo Amici Ospedali Missionari (Gaom). Dalle 16 sarà in funzione lo stand gastronomico, poi ci saranno la mostra canina e le esibizioni cinotecniche dell’Unità Cinofila Aiutappennin, la bancarella di prodotti d’artigianato etiope che offre oggetti africani oltre a libri, t-shirt, spezie e oggetti per la casa. Dalle 19, cena aperta a tutti con tigelle, gnocco fritto e salume, polenta con costine, salsiccia e formaggi, patatine e torte. Alle 21 toccherà alla musica in compagnia di Tania Tronconi, “Pif” Gianni Bolzoni e Maurizio Trasatti. Il ricavato della manifestazione verrà destinato alla Casa Famiglia di Shashemenne in cui vivono 50 bambini e ragazzi etiopi.

Sempre domenica, 21 luglio, riprende la manifestazione “La mappa dei Tesori”, visite guidate ed escursioni nelle più interessanti e significative chiese del territorio castelnovese e limitrofo. Si comincia con le chiese di Rosano e di Cagnola, con partenza delle visite alle ore 17. Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204.

Infine domenica 21 e lunedì 22 luglio evento dedicato alla mountain bike con il passaggio dell’Appenninica MTB Stage Race, con arrivo e partenza di tappa all’Oratorio Don Bosco: Appenninica MTB Stage Race è la gara a tappe lungo il crinale Appenninico tra l’Emilia Romagna e la Toscana, della durata di 8 giorni e lungo 550 km, da Berceto a Bagno di Romagna. Una competizione che offre sia percorsi bellissimi da guidare che spettacolari passaggi sulle creste. È il più importante evento MTB in Italia nel suo genere (info: www.appenninica-mtb.com).