Mercoledì 17 torna a Formigine “Luglio col bene che ti voglio”

Tornano in centro storico a Formigine le serate di “Luglio col bene che ti voglio”, gli appuntamenti a cura di Proform tra musica, concerti, animazione, artisti di strada e happy hour nei bar del centro, con negozi aperti fino alle 23. Mercoledì 17, a partire dalle 19.30, tanti gli eventi “vestiti” di blu (il colore di questa settimana), a partire dalla selezione provinciale di “Miss Universe Italy 2019” in Piazza della Repubblica, mentre la musica con dj animerà sia la rotonda di via Piave che via San Francesco. Sempre in via Piave, “Asus & GameTekk Night”, dedicata al mondo del gaming a cura di Mister Web e i banchetti dei mercatini d’arte del proprio ingegno.

Mercatini e mostra di pittura anche in piazza Calcagnini, dove dalle 19 si potrà partecipare a una lezione di yoga gratuita offerta dal Centro Studi Yoga Narayana. In piazza Italia, che ospiterà l’esibizione della scuola di ballo Happy Dance, si potranno gustare “I ciacci di Montese”, proposti da Sapori Perduti. In via Fiume, musica con i NewProject Band, con cena e aperitivo a cura dell’Enoteca Romana, mentre in via San Pietro, oltre ai negozi aperti, aperitivo e cene con dj set in collaborazione con “La Cantinetta S. Pietro 7“, “Undici” e “San Pietro 9” . Bar Cacciatori in via per Sassuolo proporrà invece musica dal vivo, ciacci montanari, fiori di zucca fritti e birra artigianale alla spina. Atmosfere napoletane quelle infine che si potranno trovare in via Forno Vecchio, grazie a Il Chicco Antico e alla sua riproduzione dei Quartieri Spagnoli, con cena a menù fisso e angolo dedicato a Marechiaro, intrattenimento canoro e cabaret.