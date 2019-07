Appuntamenti a Castellarano

Tornano anche questa sera in centro a Castellarano i “Martedì a colori”, i commercianti di io c’entro vi aspettano in via Roma con negozi aperti, street food, musica e giochi per i più piccoli. In contemporanea, in Rocchetta: oltre alla mostra sul fiume, l’associazione italiana dei consulenti filosofici presenta “Sei quello che fai”, laboratorio filosofico aperto a tutti. In via Mulino mostra di pittura.

Il 19-20-21 luglio “Sagra di San Valentino” con i ragazzi della Pro Loco San Valentino, tutte le sere ristorante con cucina tradizionale, musica, bar e mercatino dei fiori.

Sabato 20 luglio “Castellarano Brucia”, camminata storico-narrativa nel 75° anniversario del rastrellamento nazista del 1944. Ritrovo ore 20.30 nel piazzale di Santa Croce, con gli amici del Centro Studi Storici Castellaranesi, Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti.

Continuano fino al 21 luglio i “Giochi d’Estate 2019” a Roteglia. Questa sera protagonista sarà la “Ponch Band”. Tutte le sere ristorante/stand gastronomico, bar e tanto divertimento.