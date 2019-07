A Limidi di Soliera venerdì una serata per ricordare Paolo Borsellino

Venerdì 19 luglio, alle ore 21, presso la parrocchia di Limidi (via Limidi 34), si tiene una serata in memoria di Paolo Borsellino, nel 27° anniversario della strage di via D’Amelio in cui il giudice palermitano perse la vita insieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Sarà presente l’avvocato Enza Rando, vicepresidente nazionale di Libera, per parlare del progetto “Liberi di scegliere” che offre nuove opportunità di vita a minori cresciuti in contesti criminali.

Verrà presentato il campo estivo di Maiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, nella cooperativa “Al di là dei sogni” che i giovani del presidio di Libera faranno a metà agosto. Durante la serata due ragazzi appena tornati da un campo di volontariato a Cerignola, in provincia di Foggia, racconteranno la loro esperienza sul bene confiscato “Terra Aut”.