I ritmi del mitico Marabù venerdì sera in piazza a Cavriago

Venerdì sera, 19 luglio, in Piazza Zanti a Cavriago si farà un tuffo nel passato: sono attesi i deejay Enzo Persueder e Stefano Foroni che faranno ballare i più grandi successi del mitico Marabù degli anni Ottanta e Novanta, dalle 21,30 alle 24.

Enzo Persueder, ha lavorato nei locali più in voga dell’epoca, come il Koala Club di Modena, il Picchio Rosso, il Kiwi, il Bandiera Gialla di Rimini e appunto il Marabù; ha fondato Radio Stella e collaborato con varie radio e tv per trasmissioni musicali come Dance Mania, Stasera mi butto. Enzo Persueder vi farà divertire a Cavriago insieme a un altro nome molto noto al popolo della notte, quello di Stefano Foroni, che è stato uno dei primissimi deejay di Reggio, rimasto in pista fino alla seconda metà degli anni Ottanta per poi smettere e riprendere negli ultimi anni con le serate remember dedicate alle musiche più belle di quel periodo. Pure lui ha animato serate ad esempio al Marabù o al Fifty Fifty. Insieme saranno un mix esplosivo.

Questa iniziativa è organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune di Cavriago e fa parte della serie di iniziative ribattezzate “Venerdì in Piazza a Cavriago”. Si proseguirà venerdì 26 luglio con le canzoni degli anni Sessanta cantate dai Virus. L’ingresso è gratuito.