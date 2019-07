“Questa notte per l’Africa” col GAOM domenica a Castelnovo Monti

Una domenica fra Africa, cibo e solidarietà. Domenica 21 luglio il centro di Castelnovo Monti ospiterà l’edizione 2019, dell’ormai classicissima festa organizzata dal GAOM – Gruppo Amici Ospedali Missionari, da oltre trent’anni impegnata nel sostegno a diverse missioni in Etiopia.

La sede è piazza Gramsci, di fronte al municipio, per un lungo pomeriggio di attività. Si parte alle 16 con lo stand gastronomico e con la mostra canina e le esibizioni cinotecniche dell’Unità Cinofila Aiutappennin, che ogni anno con le loro dimostrazioni lasciano a bocca aperta sia gli adulti che i bambini. Contemporaneamente, aprono al pubblico gli stand gastronomici e la bancarella di prodotti d’artigianato etiope che offre oggetti africani oltre a libri, t-shirt, spezie e oggetti per la casa.

Dalle 19, cena aperta a tutti con tigelle, gnocco fritto e salume, polenta con costine, salsiccia e formaggi, patatine e torte cucinati dai volontari GAOM.

Alle 21 toccherà alla musica in compagnia di Tania Tronconi, “Pif” Gianni Bolzoni e Maurizio Trasatti.

Il ricavato della manifestazione verrà destinato alla Casa Famiglia di Shashemenne in cui vivono 50 bambini e ragazzi etiopi. Questi minori senza più famiglia, ospitati in una struttura in ristrutturazione in carico al GAOM, sono stati raccolti dalla strada e rischierebbero di tornare in strada se il GAOM non si occupasse di sostenere tutte le spese relative alla loro crescita e al loro futuro.

